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Son dakika haber: Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 500'e yükseldi

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Son dakika haber: Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 500'e yükseldi

Edinilen son dakika haberine göre Pakistan'daki şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 500'e yükseldi.

Pakistan'daki şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı bin 500'e yükseldi.

Pakistan'da muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer, selde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 500'e yükseldiğini bildirdi. Ulusal Afet Yönetim Otoritesi, 9 Eylül'den bu yana 90 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve hayatını kaybedenlerin 530'unun çocuk olduğunu duyurdu.

Haziran ayının ortasından beri devam eden şiddetli muson yağmurları nedeniyle ülkenin üçte biri sular altında kaldı. Yaklaşık 33 milyon kişinin hayatını etkileyen sel felaketi nedeniyle milyonlarca kişi de evini kaybetti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'den yapılan yardımların bugün ülkeye ulaştığı belirtildi.

(Abid Mazhar /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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