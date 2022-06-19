Oyuncu Yonca Türkman kaldığı evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oyuncu Yonca Türkman kaldığı evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Oyuncu Yonca Türkman kaldığı evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Birçok dizide rol alan oyuncu Yonca Türkman, Gaziosmanpaşa'da 15. katta bulunan dairesinden düşerek hayatını kaybetti.

Birçok dizide rol alan oyuncu Yonca Türkman, Gaziosmanpaşa'da 15. katta bulunan dairesinden düşerek hayatını kaybetti. Oyuncudan geriye ise çekmiş olduğu görüntüler kaldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar yerde hareketsiz yatan kadını görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz halde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kadının isminin 47 yaşında Yonca Türkman olduğu tespit edildi. Türkman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Türkman'dan geriye çektiği görüntüler kaldı.

Hayatını kaybeden oyuncu Yonca Türkman'ın daha önce birçok dizide rol aldığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziosmanpaşa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title