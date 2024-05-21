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Otomobilin Çarptığı Çocuk Ağır Yaralandı, Sürücü Yakalandı

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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir rehabilitasyon merkezinden çıkan otizmli çocuk, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü olay yerinden kaçarken polis tarafından yakalandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Sürücü olay yerinden kaçarken polis tarafından yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir rehabilitasyon merkezinden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen otizmli çocuk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü, olay yerinden kaçmak isterken polis tarafından yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, A.M. idaresindeki 34 H.T. 4965 plakalı otomobil, Diclekent Bulvarı'nda özel rehabilitasyon merkezinden eğitim sonrası çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan M.A.'ya çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan M.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, kazaya karışan sürücü olay yerinden kaçarken polislerin fark etmesi üzerine yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Diyarbakır Kayapınar Çocuk Trafik Kazaları Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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