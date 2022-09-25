Aydın'ın Köşk ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan bir otomobil şarampole devrildi.

Kaza, Köşk - Ödemiş karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Köşk istikametinden Ödemiş istikametine doğru seyreden Y. T. idaresindeki 35 BYT 84 plakalı otomobil, Kuyucular Mahallesi'ni geçtiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler hemen yardıma koşarak ters dönmüş araçta bulunan iki kişiyi araçtan çıkarttı. Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Maddi hasarın meydana geldiği kazada sürücü ve yolcu şans eseri burnu bile kanamadan kurtarılırken, sağlık ekipleri olay yerinde sağlık kontrollerini gerçekleştirdi. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN