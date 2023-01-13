Osmaniye'de seyir halindeki hafif ticari araç yandı 3. Sayfa Haberleri ??????? Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. ??????? Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Alınan bilgiye göre, Çitli köyü civarında Mustafa Çalık idaresindeki 80 DU 506 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Alevleri gören sürücü, aracını durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürerek araçta soğutma çalışması yaptı. Yangında araç kullanılamaz hale geldi. Kaynak: AA / 3. Sayfa Mustafa Çalık Osmaniye Tragger 3. Sayfa Güncel Haberler

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