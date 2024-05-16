Üye Girişi
Haberler

Okul bahçesine girmek isterken düşerek mahsur kaldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde duvardan atlayarak okul bahçesine girmek isteyen 12 yaşındaki kız çocuğu düşerek yaralandı. Yaralı kızı itfaiye ekipleri kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Okulun bahçesine girmek isterken düşerek mahsur kaldı

Yaralının 12 yaşındaki kıza itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde duvardan atlayarak okul bahçesine girmek isteyen 12 yaşındaki kız çocuğu düşerek yaralandı. Yaralı kızı itfaiye ekipleri kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay, dün akşam saatlerinde 28 Haziran mahallesi Ercan sokakta bulunan Ulubatlı Hasan Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesine yakınları ile oynamak için girmek isteyen 12 yaşındaki N.A. kapının kapalı olması sebebiyle duvardan atlamaya çalıştı. Yaklaşık iki metre yükseklikten düşen N.A. bacağından yaralandı. N.A.'nın düştüğü görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kapının kapalı olması sebebiyle de olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. Kapı açılırken, bahçede mahsur kalan N.A. kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bacağından yaralanan N.A. Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Kocaeli Olaylar 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya

 Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşında kayboldu, 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı

Akıllara durgunluk veren olay! 17 yaşında kayboldu, 27 sene sonra komşunun samanlığından çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler

Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title