Niğde'de Siber Suç Operasyonu: 12 Kişi Gözaltına Alındı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce soruşturması yürütülen 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçu çerçevesinde Ankara, Aydın ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. 12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda; 13 adet cep telefonu, 4 adet bilgisayar, 1 adet tablet, 7 adet flaş bellek, 1 çanta içerisinde 31 bin Amerikan Doları, 1 adet BMW Cabrio araç ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - NİĞDE