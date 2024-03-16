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Niğde'de kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

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Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen kazada, kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil başka bir araca çarptı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Niğde'nin Bor ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin bir araca çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Niğde Bor Yolu Modaş Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı 06 BOA 680 plakalı otomobil, seyir halinde olan 41 GL 743 plakalı araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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