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Niğde'de eski sevgilisinin evine giren 2 kişi tutuklandı

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Niğde'de arkadaşıyla birlikte eski sevgilisinin evine balkondan giren ve evde karşılaştıkları genci kalbinden bıçaklayarak öldüren 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Niğde'de arkadaşıyla birlikte eski sevgilisinin evine balkondan giren ve evde karşılaştıkları genci kalbinden bıçaklayarak öldüren 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eski kız arkadaşının yaşadığı eve balkondan girerek Emircan Ö.'nün ölümüne sebep olan cinayet şüphelileri Tayfur A. ve Gökhan Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gökhan Ö. (40), arkadaşı Tayfur A. (32) ile dün Yukarı Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan eski sevgilisinin evine gitmiş, evde bulunan Emircan Ö. çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Niğde Mahkeme Tutuklama Cinayet 3.Sayfa Güncel Haberler

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