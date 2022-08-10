Niğde 3. sayfa haberleri... Niğde'de işyerine uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı Edinilen Niğde gelişmesine göre Niğde'de polis ekipleri tarafından bir işyerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Niğde'de polis ekipleri tarafından bir işyerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde, bir işyerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 127,46 uyuşturucu maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet fişek ile 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişi adliyeye sevk edildi. - NİĞDE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Niğde 3. Sayfa Haberler

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