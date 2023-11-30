Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı. Operasyonda, metamfetamin, sentetik uyuşturucu, esrar, ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

Nevşehir'de Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonunda 1 Tutuklama

Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu ve ruhsatsız silah operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Ürgüp ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, 556 gram sıvı metamfetamin, 5 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, ruhsatsız 10 av tüfeği ve 2 tabanca, 62 tüfek ve tabanca fişeği, 2 bıçak ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.A.Ş, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.