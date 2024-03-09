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Nevşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

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Nevşehir'in Gülşehir İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü tedavi altına alındı.

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Gülşehir İlçesine bağlı Karacaşar Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.A. yönetimindeki 50 ACC 895 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün olumsuz hava şartları nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan sürücü B.A.; Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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