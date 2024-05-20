Üye Girişi
Haberler

Nevşehir'de Ticari Taksinin Çarptığı Yabancı Uyruklu Çocuk Ambulansta Kaçtı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir'de ticari taksinin çarptığı yabancı uyruklu çocuk, ambulansta tedavisi yapılırken kaçtı. Ekipler çocuğu kovalamaca sonucu yakalarken, tedavisi yapıldıktan sonra ailesine teslim etti.

Nevşehir'de ticari taksinin çarptığı yabancı uyruklu çocuk, ambulansta tedavisi yapılırken kaçtı. Ekipler çocuğu kovalamaca sonucu yakalarken, tedavisi yapıldıktan sonra ailesine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Hacı Rüştü Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerinde M.D.'nin sürücüsü olduğu ticari taksi, yabancı uyruklu çocuğa çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere ambulansa bindirilen çocuk, bir anda ambulanstan inerek kaçmaya başladı. Ekipler tarafından kovalamaca sonucu yakalanan yaralı çocuk, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Nevşehir Çocuk Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama kararı

 Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

 Reisi'nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti

Reisi'nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti

 Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek'e sahip çıktı

Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek'e sahip çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title