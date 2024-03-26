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Nevruz kutlamasında cep telefonu çalan 5 kişi tutuklandı

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Diyarbakır'da 21 Mart'taki Nevruz kutlamasında 22 kişiden 22 cep telefonu çalan 5 kişi, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince, yapılan çalışmalarda yankesicilik olayına karışabileceği öngörülen bir aracın Batman'dan Diyarbakır'a geldiği tespit edildi. Şüpheliler, takibe alınan park halindeki araca bindiği esnada yakalandı.

Araçta ve şahısların üzerlerinde yapılan aramda suça konu toplamda 22 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler, suçu inkar ederken gerçek; cep telefonları çalmaya başlayıp sahipleri arayınca ortaya çıktı. Telefonları cevaplayan polis, müştekileri şubeye davet etti.

Şüphelilerden A.İ.'nin 37, V.G.'nin 8, E.G.'nin 13, Ö.İ.'nin 6 ve F.İ.'nin 5 suç kaydı olduğu, bunların çoğunun hırsızlıktan olduğu ortaya çıktı. Emniyet işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Yüzlerce kişinin Nevruz'a katılımını fırsat bilen yankesicilere yönelik Hırsızlık Masası polislerinin, bir plan hazırladığı ve hırsızlığa izin vermediği belirtildi. Öte yandan, Diyarbakır'da bir önceki yıla göre hırsızlık suçlarında yüzde 56 oranında azalma sağlandığı bildirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Güvenlik Hırsızlık Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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