Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan biri yabancı uyruklu iki şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen N.T ve yabancı uyruklu V.C.'nin birlikte kullandığı Kurtuluş Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenlendi. İki şüpheli şahsı kıskıvrak yakalayan ekipler, evde yaptıkları aramada yüklü miktarda uyuşturucu madde, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan hassas terazi, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 10 adet mermi ve uyuşturucu madde ticareti geliri olduğu tespit edilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden N.T. uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yabancı uyruklu kadın şahsın V.C.'nin ise deport edileceği bilgisine ulaşıldı. - AYDIN