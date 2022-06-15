Nazilli'de iki hırsız yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nazilli'de iki hırsız yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Nazilli'de iki hırsız yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı çalışmalarda iki hırsız yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı çalışmalarda iki hırsız yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, daha önceden de araması olan ve çok sayıda hırsızlık kaydı bulanan ve en son olarak da Sümer Mahallesi Hürriyet caddesi üzerindeki bir evden hurda çalan İ.K., polisin yaptığı titiz çalışması sonucu yakaladı. Çalışmalarına ara vermeden devam ekipler bu sefer Yeni Mahalle Alparslan Bulvarı üzerindeki bir inşaattan 17 adet 1 metre uzunluğundaki demir çubukları çalarak kayıplara karışan hırsızı bulmak için çalışma başlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışma sonucu şüpheli D.T saklandığı evde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sümer Mahallesi Hürriyet Nazilli Aydın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title