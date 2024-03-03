Narkotik dedektör köpeği peçeteye emdirilmiş 2 bin içimlik bonzai ele geçirdi

SAMSUN - Samsun'da narkotik dedektör köpeği Çakır, peçeteye emdirilmiş 2 bin içimlik bonzai ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsüyle Samsun'a uyuşturucu madde getireceğine dair bilgiye ulaştı.Şüpheli şahsın içinde bulunduğu yolcu otobüsü narkotik polisi tatafından takibe alındı. Samsun otogarına kadar takip edilen otobüs içerisindeki şüpheli S.A.' nın üstünde ve eşyalarda yapılan aramada herhangi bir uyuşturucu madde bulunamadı. Şüpheli şahsın tedirgin ve dikkat çekici hareketleri üzerine ekipler detaylı aramaya geçti olay yerine narkotik dedektif köpeği Çakır yapılan aramada ise S.A. isimli şahsın çantasından peçeteye emdirilmiş halde 2 bin içimlik bonzai maddesi ele geçirildi. Şüpheli S.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yapılan soruşturma ardından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen S.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.