Muş'ta Gümrük Kaçağı Sigara ve Tütün Ele Geçirildi

- Muş'ta polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı sigara ve tütün ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik iki farklı iş yerinde arama yaptığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada toplamda 25 bin 499 adet gümrük kaçağı tütün ürünü ve 793 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak 3 şüpheli şahıs hakkında 5607 S.K.M suçundan adli işlem başlatılmıştır" dedi. - MUŞ