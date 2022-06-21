Muş sokakları 'Huzur Muş' uygulamasıyla güvende - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muş sokakları 'Huzur Muş' uygulamasıyla güvende

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Muş sokakları 'Huzur Muş' uygulamasıyla güvende

Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genel asayişin sağlanması ve kamu düzeninin korunması için kentin farklı noktalarında düzenlenen huzur uygulamaları devam ediyor.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genel asayişin sağlanması ve kamu düzeninin korunması için kentin farklı noktalarında düzenlenen huzur uygulamaları devam ediyor.

Muş'ta tesis edilen huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla çok sayıda polisin katılımı ile yürütülen "Huzur Muş" uygulaması sürüyor. Uygulamada cadde, sokak, mezarlık, metruk bina, park-bahçe, okul ve çevrelerinde denetimler yapan polis ekipleri, şüpheli şahısların üzerini arayıp sorgulamalarını gerçekleştiriyor.

Her gün farklı bir mahallede denetime çıkan ekipler, gençlerin suça sürüklenmesini engellemek, suç unsurlarının ele geçirilmesi, tesis edilen huzur ve güven ortamının devam etmesi amacıyla denetimlerine devam ediyor.

Narkotik köpeği, trafik ekipleri ve Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle gerçekleştirilen 'Huzur Muş' uygulamasında suçlulara geçit verilmemesi hedefleniyor. - MUŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Muş 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title