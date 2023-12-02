Muğla-Denizli Karayolunda Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Muğla- Denizli karayolunda meydana gelen tek taraflı kazada, bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Muğla Denizli Yolu üzeri, Ula İlçesine Bağlı Yaylasöğüt Mahallesi Tokuç mevkiinde meydana geldi. 43 yaşındaki motosiklet sürücüsü A.K., seyir halinde ilerlediği esnada bir anlık dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu bariyerlere çarptı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. 112 ambulans ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü A.K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - MUĞLA