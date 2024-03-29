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Muğla'da Narkotik Operasyonları: 12 Operasyonda Uyuşturucu Maddeler Ele Geçirildi

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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Muğla genelinde yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 12 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 126,87 gram esrar, 0,45 gram Metamfetamin, 5 adet kağıda emdirilmiş sentetik Bonzai maddesi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 400 TL ve 20 İngiliz Poundu para ile hassas terazi, ele geçirildi.

2 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 11 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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