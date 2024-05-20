Muğla'da lastik bot arızası: 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan lastik bot ile giden düzensiz göçmenlerin bindiği lastik bot arıza yapınca yardım çağrısında bulundu. Sahil güvenlik botu tarafından kurtarılan 17 düzensiz göçmenin yanı sıra 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan lastik bot ile giden düzensiz göçmenlerin bindiği lastik bat arıza yapınca yardım çağrısında bulundular.
Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenler bulunan lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Lastik bottaki düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen (beraberinde 1 çocuk) kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA