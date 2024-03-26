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Muğla'da Arızalanan Tekne Kurtarıldı

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Muğla'nın Bodrum Limanı açıklarında içinde 4 kişinin bulunan 26 metre uzunluğundaki yolcu taşıma teknesi makine arızası sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Limanı açıklarında içinde dört kişi bulunan ve 26 metre uzunluğundaki tekne makine arızası sonrası sürüklenmeye başladı. Sürüklenen tekneden yapılan yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen 26 metre uzunluğundaki tekne Bodrum Kalesi açıklarında emniyete alındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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