Muğla'da Arızalanan Tekne Kıyı Emniyeti Tarafından Kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıçiftlik açıklarında içinde 4 kişinin bulunan 17 metre uzunluğundaki tekne makine arızası sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıçiftlik açıklarında içinde 4 kişinin bulunan 17 metre uzunluğundaki tekne makine arızası sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum Yalıçiftlik açıklarında içinde dört kişi bulunan ve 17 metre uzunluğundaki lüks tekne makine arızası sonrası sürüklenmeye başladı. Sürüklenen tekneden yapılan yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen 17 metre uzunluğundaki tekne Bodrum Halikarnas'a emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA