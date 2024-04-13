Muğla'da 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, 21 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 18 düzensiz göçmen kurtarılırken, 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki biri çocuk toplam 18 düzensiz göçmen kurtarılmıştır.

Yine Fethiye ilçesi açıklarında hareket halinde lastik bot tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu hareketli lastik botu durdururken, içerisinde 9'u çocuk 21 düzensiz göçmen akalandı. - MUĞLA