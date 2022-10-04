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Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

3. Sayfa Haberleri

Barış Pınarı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişimindeki 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/ Ypg'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Sefa Şahin - 3. Sayfa

Suriye YPG PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

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