Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Esnaf Son Yolculuğuna Uğurlandı

Muğla'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden esnaf, memleketi Denizli'nin Acıpayam ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Yaylasöğüt Mahallesi Tokuç mevkiinde meydana gelen kazada; arkadaşlarıyla motosiklet turuna katılan Denizlili 43 yaşındaki esnaf Ali Kasal'ın kullandığı motosiklet, Denizli'ye geri dönüş yolunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dekorasyon firması sahibi olan Ali Kasal'ın ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Evli ve 2 çocuk babası olan Kasal, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Acıpayam'a bağlı Dodurga Mahallesi'nde toprağa verildi. - DENİZLİ