Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması soncu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması soncu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yukarı Hisar Mahallesi 7007 sokakta yaşandı. Alınan bilgiye göre, Hastane Caddesi istikametine seyir halindeki Servet İnce'nin kullandığı 50 AAH 680 plakalı otomobil ile 1009 sokakta Şelale Caddesi istikametine gitmekte olan Ahmet Akın'ın kullandığı 07 BCL 856 plakalı motosiklet kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Ahmet Akın ile motosiklette yolcu olarak bulunan Sibel Ersan Akın yaralandı. Yaralılar sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü uzun süre kazanın şokundan çıkamadı. - ANTALYA