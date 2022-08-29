Minibüsün üzerinden düşen şoför ağır yaralandı 3. Sayfa Haberleri Samsun'da minibüsün üzerinden düşen şoför ağır yaralandı. Samsun'da minibüsün üzerinden düşen şoför ağır yaralandı. Olay, Samsun'un Ladik ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi Ahmet Ç.(41) minibüsün tavan kısmındaki bagaja malzemelerini yüklerken dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan Ahmet Ç. Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Samsun Ladik 3. Sayfa Haberler

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