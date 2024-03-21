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Mersin'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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Mersin'de zincirlime trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Çakmak Caddesi'nde seyir halindeki BMW marka otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine önünde taksi ile çarpıştı. Taksi de cadde kenarında park halinde bulunan 33 M 0656 plakalı kırmızı dolmuşa çarparak durabildi. Takside bulunan iki kişinin yaralandığı kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza sonrası araçlarda ve caddede hasar meydana geldi.

Olay yerine sevk edilen ekipler taksiyi çekici yardımıyla çıkarırken, kazada aracı hasar gören Semih Sevilgen kazayı anlatarak, "Evde salonda otururken bir ses duyduk. O sesi duymamızla balkona çıktığımızda aracımızın hasar gördüğünü gördük. Aşağıya indiğimizde ise siyah bir BMW marka aracın vurup kaçtığını söylediler. Sarı bir taksiye vurduktan sonra sarı taksi de bize vuruyor. Bundan sonra da siyah bir kornete vuruyor. Mağduruz, mağduriyetimizi kim karşılayacak? Çok çok mağduruz. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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