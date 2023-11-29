Mersin'de tekstil atölyesi sahibi kadını vuran şüpheli tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir tekstil atölyesi sahibi kadını vuran ve yaralayan şüpheli tutuklandı. Olayda kullanılan silah ve makas da ele geçirildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde tekstil atölyesi sahibi kadını iş yerinin bodrum katında kurusıkıdan bozma tabanca ile 2 el ateş ederek vurduktan sonra, makasla boğazından yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yüklü miktarda alacağı olduğunu iddia eden, daha önceden tanıdığı 49 yaşındaki Hülya Kırmızı'nın atölyesine gelen 38 yaşındaki F.E., kadını bodrum kata indirdi. Burada Kırmızı'yı kurusıkıdan bozma tabanca ile 2 el ateş ederek vuran şüpheli, daha sonra makasla da boğazından yaraladı. Ağır yaralanan kadın iş yerindekilerin haber vermesiyle ambulansla önce ilçedeki devlet hastanesine, ardından da Mersin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri ise şüpheli F.E.'yi Çeşmeli Mahallesi'nde kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan silah ve makasın da ele geçirildiği öğrenildi. Jandarmada ifadesi alınan şahıs 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan F.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN