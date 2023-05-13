Mersin'de seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili olarak seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili olarak seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Pehlivan başkanlığında yapılan toplantıda, 14 Mayıs 2023 günü yapılacak olan seçimin güvenlik ve huzur içerisinde yapılmasına yönelik olarak alınan güvenlik tedbirleri gözden geçirildi. Toplantıda görevlendirilen araç ve personel hususu başta olmak kolluk birimlerimin seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası koordinasyon içinde yürütecekleri güvenlik ve asayişin teminine yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldığı kaydedildi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek,vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve valilik birim müdürleri katıldı. - MERSİN