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Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 3'ü kadın 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Mersin'de yapılan operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmeden önce emniyetteki işlemleri tamamlandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise silah ve örgütsel dijital materyaller ele geçirildi.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3'ü kadın 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonrası gözaltına alınan 11 PKK şüphelisinin emniyetteki işlemleri tamamladı. Zanlılar, işlemlerinin ardından bu sabah sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin, kendilerine muhalif olarak gördükleri şahısları tehdit ederek baskı yaptıkları, seçim irtibat bürolarında terörü ve teröristi övücü örgütsel slogan attıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden bölücü terör örgütünü övücü ve özendirici nitelikte paylaşımlarla propaganda yaptıkları belirtildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 23 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda örgütsel dijital materyal ele geçirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mersin PKK Güvenlik Adliye Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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