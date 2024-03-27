Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Otomobil Ağaca Çarptı, Su Dolu Kanala Düşmekten Son Anda Kurtuldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de yoldan çıkan otomobil ağaca çarptı, araç su dolu kanala düşmekten son anda kurtuldu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mersin- Antalya D-400 karayolu Silifke ilçesinin girişine yakın noktada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.B. idaresindeki 35 BAE 792 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, savrularak ağaçlara çarptı. Otomobilin ağaçlara çarpması sonucu su dolu kanala düşmekten kurtularak son anda durduğu öğrenildi. Kazada sürücüyle birlikte 2 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Silifke Mersin Soruşturma Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Yalova Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Merkez adayı Cengiz Topbaşlı kimdir? DEM Parti Yalova Termal Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Termal adayı Ayhan Özmen kimdir? DEM Parti Yalova Çiftlikköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Çiftlikköy adayı Ergin Peker kimdir? Trabzon'da isale hattı mı göçtü? Trabzon'daki göçükte kaç işçi öldü? Uğur Ünsal kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Sarıcakaya Belediye Başkan adayı Uğur Ünsal kaç yaşında, nereli? Oy kullanırken nelere dikkat edilmeli? Hangi durumlarda oy pusulaları geçersiz sayılır? 2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da yapılacak mı? DEM Parti Yalova Çınarcık Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Çınarcık adayı Doğan Kesici kimdir? DEM Parti Yalova Armutlu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Armutlu adayı Mehmet Ali Gez kimdir? DEM Parti Yalova Altınova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Altınova adayı Hüsnü Kaplan kimdir? DEM Parti Uşak Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Uşak Merkez adayı Sanya Hakimoğulları kimdir? DEM Parti Uşak Banaz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Uşak Banaz adayı İbrahim Halil Sakur kimdir? Selim Doruk kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Odunpazarı Belediye Başkan adayı Selim Doruk kaç yaşında, nereli? DEM Parti Tokat Zile Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tokat Zile adayı Azad Kaya kimdir? Halil Göbekli kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Mihalıççık Belediye Başkan adayı Halil Göbekli kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title