Mersin'de motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Mersin'de motosikletin otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mersin- Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Limonlu Mahallesi sınırlarında meydan geldi. Alınan bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 33 ASF 768 plakalı motosikletle, aynı istikamette seyreden F.S. yönetimindeki 33 ARU 346 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan N.A. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla ilçede devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN