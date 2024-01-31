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Mersin'de Kar Yağışı: Yollar Kapandı, Araçlar Mahsur Kaldı

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Mersin'de dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı, birçok ilçede kırsal mahalleleri beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle bir tır kaydı, yolu kapattı, Silifke-Mut arasında ise birçok araç yolda kaldı.

Mersin'de dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı, birçok ilçede kırsal mahalleleri beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle bir tır kaydı, yolu kapattı, Silifke-Mut arasında ise birçok araç yolda kaldı.

Meteorolojinin uyardığı kar yağışı Mersin'in 800 rakım üzerindeki ilçelerinde etkili oluyor. Özellikle Erdemli, Silifke, Mut, Gülnar ve Toroslar ilçelerinin yüksek kesimleri kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle Mut ile Silifke ilçeleri arasında otobüs ve küçük araçlar yolda kaldı. Yolun açılması için bölgeye karayolları ekiplerinin sevk edildiği bildirildi. Merkez Toroslar ilçesine bağlı Kızılbağ Mahallesi girişinde ise bir tır karda kayarak yolu kapattı. Mut-Karaman-Sertavul geçidi ve Mut-Silifke karayolunda yoğun kar yağışı, sis ve tipi nedeniyle kar lastiği ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmediği bildirildi.

Erdemli ilçesinde ise bin rakım üzerindeki yayla ve mahalleler de beyaza büründü. Kar yağışı mahallelerde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Toros, Güneyli ve Avgadı bölgelerinde senenin ilk kar yağışını gören vatandaşlar, bereketli olmasını diledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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