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Mersin'de kadını silah ve makasla yaralayan şüpheli tutuklandı

29 Kasım 2023 15:21 Son Güncelleme: 15:22 Abone Ol

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kadını silah ve makasla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Saldırı sonucunda ağır yaralanan kadının tedavisi devam ediyor.