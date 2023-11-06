Mersin'de 18 Şüpheli Dolandırıcılık İddiasıyla Gözaltına Alındı

Mersin'de farklı tarihlerde birçok vatandaşı dolandırdıkları iddiasıyla 18 şüpheli gözaltı alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir aylık çalışmada birden fazla vatandaşı 'sazan sarmalı' ve 'santaj' yöntemiyle yaklaşık 15 milyon dolandıran şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda şüpheli 18 şahsı belirleyen ekipler, yaptıkları operasyonlarla şüphelilerin hepsini gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 25 cep telefonu, 1 laptop, 6 sentetik ilaç, 62 adet banka kart ile 60 bin lira para ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından 6 şahıs adliyeye sevk edilirken, 12 şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor. - MERSİN