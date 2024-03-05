Üye Girişi
Haberler

Marmaris'te Uyuşturucu İmalatı Yapılan Evde Operasyon

Güncelleme:

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu imalatı yapılan evde çok sayıda uyuşturucu madde ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu imalatı yapılan evde çok sayıda uyuşturucu madde ve üretimde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Marmaris İlçesinde ikamet eden F.G.B. (38) isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi alındı. KOM Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelinin ikametinde uyuşturucu madde arama köpeği "Azot" ile birlikte arama faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan aramada, (18.355) gram skunk esrar maddesi, 1,8 gram kokain, 151 kök kenevir bitkisi 0,205 gram hibrit kenevir tohumu ve çok sayıda iklimlendirme sisteminde kullanılan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Marmaris Muğla Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

6 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 6 Mart Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Mustafa Bozbey kimdir? CHP Bursa Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey kaç yaşında, nereli? BURSA SEÇİM ANKETİ 2024! AK Parti mi CHP mi önde? Bursa Yerel Seçim anket sonuçları! SİNOP İFTAR VAKTİ | Sinop'ta iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KAYSERİ SEÇİM ANKETİ 2024! AK Parti mi CHP mi önde? Kayseri Yerel Seçim anket sonuçları! SİİRT İFTAR VAKTİ | Siirt'te iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! RİZE İFTAR VAKTİ | Rize'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! OSMANİYE İFTAR VAKTİ | Osmaniye'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! NİĞDE İFTAR VAKTİ | Niğde'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ÇANKIRI İFTAR VAKTİ | Çankırı iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! NEVŞEHİR İFTAR VAKTİ | Nevşehir'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ÇANAKKALE İFTAR VAKTİ | Çanakkale iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! MUŞ İFTAR VAKTİ | Muş'ta iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BURDUR İFTAR VAKTİ | Burdur iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KÜTAHYA İFTAR VAKTİ | Kütahya'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title