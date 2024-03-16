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Mardin'de Otomobil Kazası: 2 Yaralı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kayacan Mahallesi'nde sürücülerinin ismi henüz öğrenilmeyen 80 ADL 477 plakalı Opel marka ile 20 RH 142 plakalı Citroen marka iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Artuklu Mardin Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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