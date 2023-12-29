Üye Girişi
Haberler

Mardin'de Elektrik Trafo Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Abone Ol

Mardin'de henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan elektrik trafosu yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Mardin'de henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan elektrik trafosundaki yangına itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi alevlerin çevreye sıçramasını önledi.

Olay, dün gece sıralarında Nusaybin Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın söndürüldü. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Mardin İtfaiye Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title