Marangoz atölyesi alev alev yandı Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir marangoz atölyesinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun mücadelesiyle söndürüldü. Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir marangoz atölyesinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun mücadelesiyle söndürüldü. Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sanayi bölgesinde faaliyet gösteren marangoz atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm atölyeyi sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Alevlerin kısa sürede yükseldiği atölyedeki yangın ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaların tamamlandığı atölyede, büyük maddi hasar meydana geldi. - DENİZLİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sümer Mahallesi Merkezefendi Denizli 3. Sayfa Haberler

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