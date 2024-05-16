Manisa'da transit otomobile çarptı: 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki transitin kavşaktan çıkmak isteyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Eşme kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan Nurullah Çetin (42) idaresindeki 03 EU 646 plakalı transit, Eşme kavşağında D300 kara yoluna çıkmak isteyen Mutlu Demirel (47) idaresindeki 64 ADJ 321 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Mutlu Demirel ise ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerine yapılan ağır yaralı sürücü, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 kara yolunun Uşak istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yolda kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA