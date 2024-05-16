Üye Girişi
Haberler

Manisa'da transit otomobile çarptı: 1 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Kula ilçesinde transitin kavşaktan çıkmak isteyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerine yapılan ağır yaralı sürücü, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki transitin kavşaktan çıkmak isteyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Eşme kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Uşak istikametine seyir halinde olan Nurullah Çetin (42) idaresindeki 03 EU 646 plakalı transit, Eşme kavşağında D300 kara yoluna çıkmak isteyen Mutlu Demirel (47) idaresindeki 64 ADJ 321 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Mutlu Demirel ise ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerine yapılan ağır yaralı sürücü, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 kara yolunun Uşak istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yolda kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Devlet Hastanesi Acil Servis Manisa Kula Yaralanma Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

 Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti

 Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

 Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu

Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title