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Manisa'da Tarla Sürerken Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tarla sürerken traktörünün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden tarla sürdüğü sırada devrilen traktörünün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi, Karacaali Mahallesi'ndeki tarlasında çalışan Ali Üstüntaş (60) kullandığı 45 ALG 006 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörünün altında kaldı. Olayı gören mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çabalarıyla traktörün altından çıkarılan Üstüntaş, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Üstüntaş'ın evli ve iki çocuklu olduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma İtfaiye Sarıgöl Manisa Tarım Acil Durum Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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