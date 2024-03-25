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Manisa'da otomobil ile kepçe çarpıştı: 2 yaralı

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Manisa'nın Selendi ilçesinde otomobil ile kepçenin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazada araçta bulunan 5 yaşındaki çocuk ise yara almadan kurtuldu.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Selendi Karşıova Mahallesinde meydana geldi. Selendi'ye bağlı Çamköy Mahallesindeki evlerine giden Esat Erol, idaresindeki otomobil, M.K. (18) idaresindeki kepçe ile çarpıştı. Kazada Araçta bulunan Esat Erol ve gelini Fadime Erol yaralanırken Esat Erol'un torunu Fadime Erol'un kızı 5 yaşındaki A.B.E. ise yara almadan kurtuldu. Araçta maddi hasar meydana gelirken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri Polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak Selendi Devlet Hastanesine kaldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar ve yaralar oluşan yaralılar Esat Erol ve Fadime Erol daha sonra Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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