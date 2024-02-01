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Manisa'da Motosiklet Denetimlerinde 21 Araç Trafikten Men Edildi

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından yapılan motosiklet denetimlerinde 21 motosiklet trafikten men edilirken, 218 motosiklet ve sürücüsüne 584 bin 306 TL idari para cezası kesildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından il genelinde yapılan motosiklet denetimlerinde 21 motosiklet trafikten men edilirken 218 motosiklet ve sürücüsüne de 584 bin 306 TL idari para cezası kesildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 30-31 Ocak tarihleri arasında 28 ekip 54 personel ile motosikletlere yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 1295 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 218 araç ve sürücüsüne toplam 584 bin 306 TL idari para cezası uygulandığı ve 21 motosikletin de trafikten men edildiği açıklandı. Yapılan açıklamada ayrıca İl Emniyet Müdürlüğünce trafik güvenliği için motosikletler üzerinde denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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