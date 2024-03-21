Manisa'da Emniyet Müdürlüğü tarafından denetim düzenlendi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim düzenlendi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 38 ekip 96 personelin katılımıyla denetim düzenlendi. Denetimde 811 şahıs sorgulanırken, 4 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı. 76 araç kontrol edildi, 3 araca 20 bin 922 TL para cezası uygulandı. 26 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 2 park ve bahçe kontrol edilirken 1 şahsa Kabahatler Kanunu 36. maddesine göre 977 TL idari para cezası uygulandı. - MANİSA