Manisa'da aranan 42 kişiden 24'ü tutuklandı

Manisa il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik emniyet ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, gözaltına alınan 42 kişiden 24'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak tüm birimlerin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 56 adet av tüfeği fişeği ele geçirilirken; hakkında hırsızlık, kasten yaralama, dolandırıcılık, uyuşturucu madde kullanma ve diğer suçlardan aranma kaydı bulunan 42 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA