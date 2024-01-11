Manisa'da Alzheimer hastası kadın jandarma tarafından bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesi dün geceden beri haber alınamayan 85 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, Adala Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Ayşe Akgün, dün gece saatlerinde kayboldu. Akgün'den haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 5 Asayiş ve 3 trafik timi olmak üzere Cezaevi, JASAT ve JAK timi, Akgün'ün bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, 85 yaşındaki Alzheimer hastası Ayşe Akgün'ü ikametine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki boş bir binada bulundu. Jandarma ekipleri tarafından bulunan Akgün, sağlık ekiplerine teslim edildi. - MANİSA