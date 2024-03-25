Manavgat'ta Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaraladı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza; Bahçelievler Mahallesi 5035 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tamer Durmaz'ın kullandığı 07 LUB plakalı 23 Dacıa marka otomobil ile Gündem Erdinç'in kullandığı 39 ABJ 416 plakalı Fıat marka otomobil çarpıştı. Kazada 07 LUB 23 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Neva Durmaz yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin kaza yerine gelerek gerekli işlemleri yapmasının ardından kendisini iyi hissetmediğini belirten otomobil sürücüsü Tamer Durmaz kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA